США запретили ремонтировать самолеты "Белавиа" из-за нарушения санкций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что Министерство торговли США в четверг расширило экспортный контроль в отношении "Белавиа" за выполнение рейсов на самолетах Boeing в нарушение санкций, введенных после вторжения России в Украину.

Теперь компаниям во всем мире запрещено ремонтировать или иным образом использовать американские детали или оборудование для обслуживания флота "Белавиа". Белорусский перевозчик нарушил санкции, выполняя рейсы в Россию, Турцию, Грузию, ОАЭ и Египет.

"Подобно тому, как Беларусь незаконно поддерживает несправедливую войну России в Украине, ее национальная авиакомпания "Белавиа" не соблюдает наши законы об экспорте", - заявил помощник министра торговли по контролю за экспортом США Мэтью Аксельрод.

Данное решение должно помешать "Белавиа" использовать какие-либо американские технологии для эксплуатации своего парка самолетов. Запрет касается как самолетов Boeing, так и самолетов Embraer.

Reuters отмечает, что в офисе "Белавиа" не предоставили комментарий на запрос.