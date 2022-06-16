США заборонили ремонтувати літаки "Белавіа" через порушення санкцій

Сполучені Штати Америки (США) заборонили компаніям у всьому світі ремонтувати літаки білоруського перевізника "Белавіа" через порушення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що Міністерство торгівлі США в четвер розширило експортний контроль щодо "Белавіа" через виконання рейсів на літаках Boeing в порушення санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну.

Тепер компаніям у всьому світі заборонено ремонтувати або іншим чином використовувати американські деталі або обладнання для обслуговування флоту "Белавіа". Білоруський перевізник порушив санкції, виконуючи рейси в Росію, Туреччину, Грузію, ОАЕ і Єгипет.

"Подібно до того, як Білорусь незаконно підтримує несправедливу війну Росії в Україні, її національна авіакомпанія "Белавіа" не дотримується наших законів про експорт", - заявив помічник міністра торгівлі з контролю за експортом США Метью Аксельрод.

Дане рішення має перешкодити "Белавіа" використовувати будь-які американські технології для експлуатації свого парку літаків. Заборона стосується як літаків Boeing, так і літаків Embraer.

Reuters зазначає, що в офісі "Белавіа" не надали коментар на запит.