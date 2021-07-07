США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Министерство транспорта США запретило продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет также касается рейсов, осуществляемых с пересадкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот шаг.

В качестве исключения будут возможны гуманитарные рейсы, а также те, причиной которых являются национальные интересы и безопасностью США.

В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.