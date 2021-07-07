США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

Міністерство транспорту США заборонило продаж квитків на пасажирські рейси між США і Білоруссю. Заборона також стосується рейсів, здійснюваних з пересадкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Американське об'єднання пілотів ALPA вже вітало цей крок.

Як виняток будуть можливі Гуманітарні рейси, а також ті, причиною яких є національні інтереси і безпекою США.

У той же час раніше в Держдепартаменті відзначили, що обмеження рейсів між США і Білоруссю відповідає інтересам зовнішньої політики Вашингтона в світлі примусової посадки рейсу Ryanair в Мінську.