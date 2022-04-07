США запретили экспорт запчастей для самолетов трех авиакомпаний в России

Министерство торговли США запретило экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний из-за нарушения экспортного контроля в рамках санкций, введенных после вторжения в Украину. Запрет распространяется на "Аэрофлот", Azur Air и Utair.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Сообщается, что новые санкции следуют за объявленными накануне ограничениями против крупнейших российских банков и дочерей президента России Владимира Путина.

Приказы Министерства торговли действуют в течение полугода, но могут быть продлены. Они фактически запрещают использование американских деталей для обслуживания самолетов, а также выполнение контрактов на техническое обслуживание самолетов.

По словам помощник министра торговли Мэтью Аксельрода, из-за новых санкций российские авиакомпании скоро не смогут выполнять полеты на международном и внутреннем рынках.