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США запретили экспорт запчастей для самолетов трех авиакомпаний в России

Фото: "Аэрофлот" не сможет получать детали для своих самолетов (facebook com aeroflot)
Автор: Илона Свиридова

Министерство торговли США запретило экспорт запасных частей для самолетов трех российских авиакомпаний из-за нарушения экспортного контроля в рамках санкций, введенных после вторжения в Украину. Запрет распространяется на "Аэрофлот", Azur Air и Utair.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что новые санкции следуют за объявленными накануне ограничениями против крупнейших российских банков и дочерей президента России Владимира Путина.

Приказы Министерства торговли действуют в течение полугода, но могут быть продлены. Они фактически запрещают использование американских деталей для обслуживания самолетов, а также выполнение контрактов на техническое обслуживание самолетов.

По словам помощник министра торговли Мэтью Аксельрода, из-за новых санкций российские авиакомпании скоро не смогут выполнять полеты на международном и внутреннем рынках.

Напомним, ранее США ввели полные блокирующие санкции против "Сбербанка" и российского "Альфа-банка".

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