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США заборонили експорт запчастин для літаків трьох авіакомпаній в Росії

Фото: "Аерофлот" не зможе отримувати деталі для своїх літаків (facebook com aeroflot)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство торгівлі США заборонило експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній через порушення експортного контролю в рамках санкцій, введених після вторгнення в Україну. Заборона поширюється на" Аерофлот", Azur Air і Utair.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що нові санкції слідують за оголошеними напередодні обмеженнями проти найбільших російських банків і дочок президента Росії Володимира Путіна.

Накази Міністерства торгівлі діють протягом півроку, але можуть бути продовжені. Вони фактично забороняють використання американських деталей для обслуговування літаків, а також виконання контрактів на технічне обслуговування літаків.

За словами помічник міністра торгівлі Метью Аксельрода, через нові санкції російські авіакомпанії скоро не зможуть виконувати польоти на міжнародному і внутрішньому ринках.

Нагадаємо, раніше США ввели повні блокуючі санкції проти "Сбербанку" і російського "Альфа-Банку".

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