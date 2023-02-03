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У США заперечили, що пропонували Росії "українські території в обмін на мир"

Фото: в США заперечили, що пропонували Росії "українські території в обмін на мир" (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Білому домі та Центральному розвідувальному управлінні США спростували заяви про те, що нібито пропонували Москві та Києву мирний план, який передбачав припинення бойових дій в обмін на окупацію росіянами частини українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Зокрема, представник ЦРУ сказав Newsweek, твердження в матеріалі швейцарського видання Neue Zürcher Zeitung про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито здійснив таємну поїздку до Москви в середині січня 2023 року в Київ та Москву та пропонував "мир в обмін на п'яту частину території України на користь РФ" є абсолютно неправдивими.

Своє чергою заступник прес-секретаря Ради нацбезпеки Білого дому Шон Девітт заявив, повідомлення газети "не відповідає дійсності", і що ЦРУ скаже те саме.

Що сталося

Нагадаємо, передодні швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung оприлюднило матеріал в якому стверджується, що глава ЦРУ Бернс таємно відвідав Київ та Москву і запропонував нібито наступне: Україні "мир в обмін на землю", а Росії "землю в обмін на мир". Йдеться нібито про 20% площі України, втім як українська, так і російська сторони відмовилися від цього.

Видання також додає, що нібито саме це спонукало США поступитися й схвалити постачання танків Abrams, це стало несподіванкою для канцлера Німеччини Олафа Шольца, тож і його рішення щодо Leopard 2 було спонтанним.

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