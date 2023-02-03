В США отрицают, что предлагали России "украинские территории в обмен на мир"

В частности, представитель ЦРУ сказал Newsweek, утверждение в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы совершил тайную поездку в Москву в середине января 2023 года в Киев и Москву и предлагал "мир в обмен на пятую часть территории Украины в пользу РФ" являются абсолютно ложными.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шон Дэвитт заявил, сообщение газеты "не соответствует действительности", и что ЦРУ скажет то же.

Что произошло

Напомним, накануне швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung обнародовало материал, в котором утверждается, что глава ЦРУ Бернс тайно посетил Киев и Москву и предложил якобы следующее: Украине "мир в обмен на землю", а России "землю в обмен на мир". Речь идет якобы о 20% площади Украины, впрочем, как украинская, так и российская стороны отказались от этого.

Издание также добавляет, что якобы именно это побудило США уступить и одобрить поставки танков Abrams, что стало неожиданностью для канцлера Германии Олафа Шольца, и его решение по Leopard 2 было спонтанным.

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