UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не занимается подготовкой открытия своего посольства в Киеве, - CNN

Посольство США в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Администрация президента США Джо Байдена не занимается подготовкой к открытию своего посольства в Киеве. Однако, это после того, как Великобритания заявила, что вскоре возобновит свою дипломатическую миссию в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность и безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом", - сказал представитель Госдепартамента.

Ранее мы сообщали, что посольство Нидерландов возобновило работу в Украине.

Также мы писали, что посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСоединенные Штаты Америки