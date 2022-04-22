США не занимается подготовкой открытия своего посольства в Киеве, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена не занимается подготовкой к открытию своего посольства в Киеве. Однако, это после того, как Великобритания заявила, что вскоре возобновит свою дипломатическую миссию в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность и безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом", - сказал представитель Госдепартамента.

Ранее мы сообщали, что посольство Нидерландов возобновило работу в Украине.

Также мы писали, что посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней.

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