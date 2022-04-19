Посольство Нидерландов возобновило работу в Украине
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра объявил о возвращении части персонала дипломатического представительства во главе с послом в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.
Глава нидерландского МИД подтвердил возобновление работы посольства в Украине. Посол Йеннес де Мол будет работать во Львове, а диппредставительство будет координировать работу с посольствами других стран-членов ЕС.
"Посол вернулся с небольшой частью работников посольства Нидерландов во Львове на западе Украины в минувшие выходные. Команда будет вести работу в дипломатической сфере с другими вернувшимися странами ЕС", – написал Гукстра.
В то же время премьер-министр Рютте заявил о дополнительных поставках вооружений Украине. В частности, речь идет о бронированной технике.
Напомним, что генсек ООН Гутерриш призвал Украину и РФ согласовать перемирие на Пасху.
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