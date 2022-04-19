Посольство Нидерландов возобновило работу в Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра объявил о возвращении части персонала дипломатического представительства во главе с послом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра .

Глава нидерландского МИД подтвердил возобновление работы посольства в Украине. Посол Йеннес де Мол будет работать во Львове, а диппредставительство будет координировать работу с посольствами других стран-членов ЕС.

"Посол вернулся с небольшой частью работников посольства Нидерландов во Львове на западе Украины в минувшие выходные. Команда будет вести работу в дипломатической сфере с другими вернувшимися странами ЕС", – написал Гукстра.

В то же время премьер-министр Рютте заявил о дополнительных поставках вооружений Украине. В частности, речь идет о бронированной технике.