США не занимается подготовкой открытия своего посольства в Киеве, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена не занимается подготовкой к открытию своего посольства в Киеве. Однако, это после того, как Великобритания заявила, что вскоре возобновит свою дипломатическую миссию в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

В частности, чиновники Госдепартамента США обеспокоены возможностью нанесения Россией удара по зданию или американскому персоналу. Поэтому пока существует ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность и безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом", - сказал представитель Госдепартамента.

Также для многих чиновников Госдепартамента воспоминания о Бенгази, когда посол США был убит в результате нападения на дипломатический комплекс, являются постоянным напоминанием о необходимости быть чрезмерно осторожными.

Госдепартамент прекратил работу в посольстве США в Киеве более месяца назад. Пресс-секретарь сказал, что они с нетерпением ждут открытия посольства, когда это будет возможно.