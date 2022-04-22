США не занимается подготовкой открытия своего посольства в Киеве, - CNN
Администрация президента США Джо Байдена не занимается подготовкой к открытию своего посольства в Киеве. Однако, это после того, как Великобритания заявила, что вскоре возобновит свою дипломатическую миссию в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN
В частности, чиновники Госдепартамента США обеспокоены возможностью нанесения Россией удара по зданию или американскому персоналу. Поэтому пока существует ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев.
"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность и безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом", - сказал представитель Госдепартамента.
Также для многих чиновников Госдепартамента воспоминания о Бенгази, когда посол США был убит в результате нападения на дипломатический комплекс, являются постоянным напоминанием о необходимости быть чрезмерно осторожными.
Госдепартамент прекратил работу в посольстве США в Киеве более месяца назад. Пресс-секретарь сказал, что они с нетерпением ждут открытия посольства, когда это будет возможно.
"У нас нет конкретики по срокам, но наша команда активно планирует, и мы с нетерпением ждем возобновления работы посольства в Украине, чтобы способствовать поддержке правительства и народа Украины, когда они мужественно защищают свою страну", – сказал спикер.
Ранее мы сообщали, что посольство Нидерландов возобновило работу в Украине.
Также мы писали, что посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней.
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