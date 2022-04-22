ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США не занимается подготовкой открытия своего посольства в Киеве, - CNN

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 21:21
США не занимается подготовкой открытия своего посольства в Киеве, - CNN Посольство США в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Администрация президента США Джо Байдена не занимается подготовкой к открытию своего посольства в Киеве. Однако, это после того, как Великобритания заявила, что вскоре возобновит свою дипломатическую миссию в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN

В частности, чиновники Госдепартамента США обеспокоены возможностью нанесения Россией удара по зданию или американскому персоналу. Поэтому пока существует ракетная угроза, они не собираются возвращаться в Киев.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, потому что безопасность и безопасность наших сотрудников является нашим главным приоритетом", - сказал представитель Госдепартамента.

Также для многих чиновников Госдепартамента воспоминания о Бенгази, когда посол США был убит в результате нападения на дипломатический комплекс, являются постоянным напоминанием о необходимости быть чрезмерно осторожными.

Госдепартамент прекратил работу в посольстве США в Киеве более месяца назад. Пресс-секретарь сказал, что они с нетерпением ждут открытия посольства, когда это будет возможно.

"У нас нет конкретики по срокам, но наша команда активно планирует, и мы с нетерпением ждем возобновления работы посольства в Украине, чтобы способствовать поддержке правительства и народа Украины, когда они мужественно защищают свою страну", – сказал спикер.

Ранее мы сообщали, что посольство Нидерландов возобновило работу в Украине.

Также мы писали, что посольство Испании возобновит работу в Киеве через несколько дней.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Соединенные Штаты Америки
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает