У США занепокоєні таємною зустріччю людей Трампа з соратником Путіна в Маямі, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зустріч відбулася в Маямі наприкінці жовтня. У ній взяли участь спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і соратник Путіна Кирил Дмитрієв.

Адміністрація Трампа видала Дмитрієву спеціальний дозвіл на в'їзд, повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовця США. Адже Дмитрієва та його фонд було внесено до чорного списку урядом США у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, в результаті зустрічі було розроблено план із 28 пунктів щодо припинення війни.

Журналисти пишуть: незрозуміло, чи прибув Дмитрієв на зустріч у Маямі з певними російськими вимогами, і чи були вони включені до плану.

Разом із тим повідомляється, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров також був у Маямі.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що Віткофф розповів Умерову про план під час візиту, і що Сполучені Штати начебто передали план Україні через турецький уряд у середу, а потім безпосередньо представили його в Києві в четвер, 20 листопада.

Умеров назвав свою роль "технічною" та заперечив, що обговорював план по суті з офіційними особами США.

Від кого приховали роботу над планом

За словами двох осіб, знайомих з планом, багатьох високопосадовців у Державному департаменті та Раді національної безпеки США не проінформували про роботу над планом.

Спецпосланець із питань України Кіт Келлог, який працював з українцями над переговорами про припинення війни, також був виключений з перемовин, які вели Віткофф та Дмитрієв, сказали вони.

Один високопосадовець США заявив, що держсекретаря Марко Рубіо ознайомили з планом із 28 пунктів, але не уточнив, коли саме.

Ця зустріч викликала занепокоєння в адміністрації США і в Конгресі: там побоюються, що Віткофф і Кушнер обійшли міжвідомчі процедури, а обговорення з Дмитрієвим призвели до появи плану, вигідного Росії.