В США обеспокоены тайной встречей людей Трампа с соратником Путина в Майами, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Встреча состоялась в Майами в конце октября. В ней приняли участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и соратник Путина Кирилл Дмитриев.

Администрация Трампа выдала Дмитриеву специальное разрешение на въезд, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. Ведь Дмитриев и его фонд были внесены в черный список правительством США в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, в результате встречи был разработан план из 28 пунктов по прекращению войны.

Журналисты пишут: непонятно, прибыл ли Дмитриев на встречу в Майами с определенными российскими требованиями, и были ли они включены в план.

Вместе с тем сообщается, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров также был в Майами.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Уиткофф рассказал Умерову о плане во время визита, и что Соединенные Штаты якобы передали план Украине через турецкое правительство в среду, а затем непосредственно представили его в Киеве в четверг, 20 ноября.

Умеров назвал свою роль "технической" и отрицал, что обсуждал план по существу с официальными лицами США.

От кого скрыли работу над планом

По словам двух человек, знакомых с планом, многих высокопоставленных чиновников в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности США не проинформировали о работе над планом.

Спецпосланник по вопросам Украины Кит Келлог, который работал с украинцами над переговорами о прекращении войны, также был исключен из переговоров, которые вели Уиткофф и Дмитриев, сказали они.

Один высокопоставленный чиновник США заявил, что госсекретаря Марко Рубио ознакомили с планом из 28 пунктов, но не уточнил, когда именно.

Эта встреча вызвала беспокойство в администрации США и в Конгрессе: там опасаются, что Уиткофф и Кушнер обошли межведомственные процедуры, а обсуждения с Дмитриевым привели к появлению плана, выгодного России.