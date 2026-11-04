США замовляють для України понад тисячу нових крилатих ракет ERAM, - ЗМІ

ERAM (Extended Range Attack Munition) - це невелика крилата ракета повітряного базування, розрахована на масове виробництво. У ВПС США її описують як доступну зброю для високоточних ударів по важливих стаціонарних цілях з безпечної відстані.

У запиті до виробників Повітряні сили виклали технічні вимоги. Ракета має належати до класу 500 фунтів (близько 227 кг) і долати понад 250 морських миль, тобто понад 460 км. Швидкість має перевищувати 0,6 Маха.

Відхилення від цілі не повинно перевищувати 10 метрів, навіть якщо противник глушить GPS. Крім фугасно-осколкової дії, ERAM має бути здатна частково пробивати перешкоди під час удару.

Компанії мають подати пропозиції до 19 листопада. Вимоги до швидкості постачання жорсткі: перші ракети мають надійти не пізніше ніж за три місяці після підписання контракту.

Загалом ідеться про понад 1000 ракет, і всю партію потрібно передати протягом 15 місяців.

Чи використовує ERAM Україна

У серпні 2025 року адміністрація Трампа оголосила про продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 млн доларів. Їх можуть запускати з винищувачів F-16.

У червні 2026 року українські медіа припускали, що Україна застосувала AGM-188A Rusty Dagger, одну з версій ERAM, для удару по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів. Підприємство виготовляє компоненти для російських ракет.