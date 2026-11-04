США замовляють для України понад тисячу нових крилатих ракет ERAM, - ЗМІ

Повітряні сили США шукають підрядників для виробництва нових крилатих ракет ERAM, призначених для України. Ракета має летіти понад 460 км і влучати в ціль навіть в умовах радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AirForceTimes.
ERAM (Extended Range Attack Munition) - це невелика крилата ракета повітряного базування, розрахована на масове виробництво. У ВПС США її описують як доступну зброю для високоточних ударів по важливих стаціонарних цілях з безпечної відстані.
У запиті до виробників Повітряні сили виклали технічні вимоги. Ракета має належати до класу 500 фунтів (близько 227 кг) і долати понад 250 морських миль, тобто понад 460 км. Швидкість має перевищувати 0,6 Маха.
Відхилення від цілі не повинно перевищувати 10 метрів, навіть якщо противник глушить GPS. Крім фугасно-осколкової дії, ERAM має бути здатна частково пробивати перешкоди під час удару.
Компанії мають подати пропозиції до 19 листопада. Вимоги до швидкості постачання жорсткі: перші ракети мають надійти не пізніше ніж за три місяці після підписання контракту.
Загалом ідеться про понад 1000 ракет, і всю партію потрібно передати протягом 15 місяців.
У серпні 2025 року адміністрація Трампа оголосила про продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 млн доларів. Їх можуть запускати з винищувачів F-16.
У червні 2026 року українські медіа припускали, що Україна застосувала AGM-188A Rusty Dagger, одну з версій ERAM, для удару по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів. Підприємство виготовляє компоненти для російських ракет.
Про можливі строки перших поставок ERAM ще у серпні 2025 року писало CNN. Тоді видання з'ясувало, що ракети, схвалені Держдепом для Києва, можуть почати надходити в Україну до кінця того ж року.
Паралельно Вашингтон шукає гроші на інші пакети для України. За даними Bloomberg, США попросять союзників по НАТО додатково профінансувати закупівлю зброї для ЗСУ, оскільки на погоджені пакети бракує близько 2 млрд доларів. Відповідний запит можуть надіслати вже в листопаді.