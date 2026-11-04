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США замовляють для України понад тисячу нових крилатих ракет ERAM, - ЗМІ

00:13 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: США шукають виробника нових крилатих ракет ERAM для України (facebook.com/GeneralStaff)

Повітряні сили США шукають підрядників для виробництва нових крилатих ракет ERAM, призначених для України. Ракета має летіти понад 460 км і влучати в ціль навіть в умовах радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AirForceTimes.

ERAM (Extended Range Attack Munition) - це невелика крилата ракета повітряного базування, розрахована на масове виробництво. У ВПС США її описують як доступну зброю для високоточних ударів по важливих стаціонарних цілях з безпечної відстані.

У запиті до виробників Повітряні сили виклали технічні вимоги. Ракета має належати до класу 500 фунтів (близько 227 кг) і долати понад 250 морських миль, тобто понад 460 км. Швидкість має перевищувати 0,6 Маха.

Відхилення від цілі не повинно перевищувати 10 метрів, навіть якщо противник глушить GPS. Крім фугасно-осколкової дії, ERAM має бути здатна частково пробивати перешкоди під час удару.

Компанії мають подати пропозиції до 19 листопада. Вимоги до швидкості постачання жорсткі: перші ракети мають надійти не пізніше ніж за три місяці після підписання контракту.

Загалом ідеться про понад 1000 ракет, і всю партію потрібно передати протягом 15 місяців.

Чи використовує ERAM Україна

У серпні 2025 року адміністрація Трампа оголосила про продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 млн доларів. Їх можуть запускати з винищувачів F-16.

У червні 2026 року українські медіа припускали, що Україна застосувала AGM-188A Rusty Dagger, одну з версій ERAM, для удару по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів. Підприємство виготовляє компоненти для російських ракет.

Про можливі строки перших поставок ERAM ще у серпні 2025 року писало CNN. Тоді видання з'ясувало, що ракети, схвалені Держдепом для Києва, можуть почати надходити в Україну до кінця того ж року.

Паралельно Вашингтон шукає гроші на інші пакети для України. За даними Bloomberg, США попросять союзників по НАТО додатково профінансувати закупівлю зброї для ЗСУ, оскільки на погоджені пакети бракує близько 2 млрд доларів. Відповідний запит можуть надіслати вже в листопаді.

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