США заказывают для Украины более тысячи новых крылатых ракет ERAM, - СМИ

ERAM (Extended Range Attack Munition) - это небольшая крылатая ракета воздушного базирования, рассчитанная на массовое производство. В ВВС США его описывают как доступное оружие для высокоточных ударов по важным стационарным целям с безопасного расстояния.

В запросе к производителям воздушные силы изложили технические требования. Ракета должна относиться к классу 500 фунтов (около 227 кг) и преодолевать более 250 морских миль, то есть более 460 км. Скорость не должна превышать 0,6 Маха.

Отклонение от цели не должно превышать 10 метров, даже если противник глушит GPS. Помимо фугасно-осколькового действия, ERAM должна быть способна частично пробивать помехи при ударе.

Компании должны представить предложения до 19 ноября. Требования к скорости поставки жесткие: первые ракеты должны поступить не позднее чем через три месяца после подписания контракта.

В общей сложности речь идет о более чем 1000 ракетах, и всю партию нужно передать в течение 15 месяцев.

Использует ли ERAM Украина

В августе 2025 г. администрация Трампа объявила о продаже Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 млн долларов. Их могут запускать из истребителей F-16.

В июне 2026 года украинские медиа предполагали, что Украина применила AGM-188A Rusty Dagger, одну из версий ERAM, для удара по Воронежскому заводу полупроводниковых приборов. Предприятие производит компоненты для российских ракет.