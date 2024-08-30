США замовили виробництво ракет Javelin на 1,3 млрд доларів: скільки передадуть Україні

Американська армія уклала контракт на 2024 фінансовий рік на виробництво ракет Javelin з Javelin Joint Venture (JJV). Окрім ракет, йдеться також про супутнє обладнання та послуги на вище зазначену суму.

Зазначається, що наразі це найбільший однорічний контракт на виробництво Javelin, й угода є частиною контракту на виробництво безстрокових поставок і невизначеної кількості (IDIQ), який спочатку було укладено в травні минулого року.

У заяві спільного підприємства виробників вказується, що минулого року JJV почало нарощувати виробництво, щоб збільшити виробництво Javelin All Up Round (AUR) до 3960 на рік до кінця 2026 року.

Як уточнює "Голос Америки", з цього контракту понад 4 тисячі ракет Javelin буде відправлено Штатами в Україну для поповнення запасів даного озброєння у ЗСУ.

Виробництво "Джавелінів" та передача Україні

Javelin розробляється і виробляється JJV між Raytheon в Тусоні (штат Арізона), та Lockheed Martin в Орландо (штат Флорида).

На сьогоднішній день JJV виготовив більш як 50 тисяч ракет Javelin і понад 12 тисяч командних пускових установок багаторазового використання.

Ці ракети для ПТРК Javelin входять у переважну більшість пакетів оборонної допомоги від США.

Так, нагадаємо, що оголошений 23 серпня американський пакет для України включає, зокрема, понад 10 000 протиброньових систем Javelin.

Також раніше повідомлялося, що ще навесні 2023 року у Пентагоні заявили про намір модернізувати підприємства для прискорення виробництва Javelin та Stinger.