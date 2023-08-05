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США заморозили фінансування програм для Нігеру, - Держдеп

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Сполучених Штатів призупинить реалізацію низки програм з надання закордонної допомоги на користь влади Нігеру.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту.

"Цей тимчасовий захід не торкається всіх програм зовнішньої допомоги США в Нігері. Найголовніше, що надання життєво важливої гуманітарної допомоги та продовольчої допомоги буде продовжено", - йдеться у заяві держсекретаря США.

За його словами, влада США продовжить взаємодіяти з країною, де це доцільно, включаючи дипломатичні операції та операції із забезпечення безпеки для захисту американського персоналу.

Блінкен також зазначив, що американська допомога уряду Нігеру залежить від демократичного управління та дотримання конституційного ладу в країні.

"Ми зберігаємо відданість підтримці народу Нігеру, щоб допомогти зберегти важко отриману демократію, і ми знову закликаємо негайно відновити демократично обраний уряд Нігеру", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

Переворот у Нігері

26 липня військовослужбовці президентської гвардії Нігера фактично взяли до заручників президента Мохаммеда Базума, заблокувавши доступ до його резиденції. Пізніше вони заявили, що повалили уряд президента Мохаммеда Базума, закрили кордони та ввели комендантську годину.

Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Він був пов'язаний із спробою державного перевороту проти колишнього президента у 2015 році.

За кілька днів, 4 серпня, керівники оборонних відомств країн Західної Африки заявили, що розробили план можливого військового втручання в Нігер.

Про переворот у Нігері та про те, як він може вплинути на ситуацію в регіоні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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