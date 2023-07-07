США заморозили активи російських олігархів на понад півмільярда доларів

Сполучені Штати Америки з початку війни в Україні змогли заарештувати активи російських олігархів на понад півмільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако .

"Разом ми також домоглися значного прогресу в боротьбі з російським незаконним фінансуванням. "Велика сімка" була лідером в обмеженні доступу Росії до світової фінансової системи і зниженні її здатності підживлювати її військову машину", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цільова група G7 Plus, яка працює з цільовою групою ЄС та з цільовою групою США KleptoCapture застосують санкції, експортні обмеження та економічні контрзаходи у відповідь на російську агресію.

Що змогла зробити Цільову групу США KleptoCapture Міністерства юстиції

"Ми утримали активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 500 мільйонів доларів, які підтримують російський режим і ухиляються від економічних контрзаходів США", - заявила Монако.

Також США висунули обвинувачення понад 30 особам, обвинуваченим в ухиленні від санкцій, порушеннях експортного контролю, відмиванні грошей та інших злочинах. І за допомогою міжнародних партнерів США більш ніж у шести країнах було здійснено арешти з метою екстрадиції до Сполучених Штатів.

KleptoCapture - міжвідомча оперативна група під егідою Міністерства юстиції США, яка спеціалізується на виявленні та арешті російських активів, припиненні обходу санкцій, переслідуванні організаторів та учасників схем, які допомагають російським олігархам приховувати власність у США та інших країнах.

Конфіскація активів Росії в США

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

Також заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявляла, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку.

Нещодавно міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США, їхні союзники та партнери розглядають варіанти того, як можна потенційно використовувати російські активи для відновлення.

Нещодавно представники Конгресу США представили законопроєкт, який би дозволив використовувати заморожені активи Росії для допомоги Україні.