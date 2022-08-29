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США заметили всплеск "кинетической активности" вокруг Херсонской области, - CNN

Фото: США заметили всплеск "кинетической активности" вокруг Херсонской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США заметили всплеск "кинетической активности" на юге Украины, а именно вокруг Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, США наблюдали "подъем кинетической активности в течение последних нескольких дней" в Херсонской области на юге Украины, включая артиллерию и ракеты.

Однако чиновник не сказал, что это было новое контрнаступление или нет. Ранее США видели, как украинские силы делали некоторые наступательные шаги в Херсонской области и вокруг нее в течение последних нескольких недель.

Напомним, что ранее РБК-Украина рассказывало, что происходит в Херсонской области.

Также были сообщения, что ВСУ прорвали первую линию обороны русских под Херсоном.

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