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США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області, - CNN

Фото: США помітили сплеск "кінетичної активності" навколо Херсонської області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США помітили сплеск "кінетичної активності" на півдні України, а саме навколо Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, США спостерігали "підйом кінетичної активності протягом останніх кількох днів" у Херсонській області на півдні України, включаючи артилерію та ракети.

Однак чиновник не сказав, що це був новий контрнаступ чи ні. Раніше США бачили, як українські сили робили деякі наступальні кроки в Херсонській області та навколо неї протягом останніх кількох тижнів.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна розповідало, що відбувається у Херсонській області.

Також були повідомлення, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном.

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Сполучені Штати АмерикиВійна в УкраїніХерсонская область