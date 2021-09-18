США закупят сотни миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам
Фото: США закупят сотни миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам (Getty Images)
США закупят сотни миллионов доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать ее другим странам. Таким образом США хотят активизировать усилия по популяризации вакцинации в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Заявление о приобретении вакцины планируется на начало следующей недели и будет посвящено заседанию Генеральной ассамблеи ООН.
По информации The Washington Post, Джо Байден может объявить о подписании соглашения во время саммита Генассамблеи 22 сентября. Он якобы хочет призвать мировых лидеров взять на себя новые обязательства по борьбе с пандемией, включая полную вакцинацию 70% мирового населения до сентября следующего года.
Ранее мы писали, что Байден проведет саммит по COVID в рамках Генассамблеи ООН.