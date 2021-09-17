Байден проведет саммит по COVID в рамках Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден проведет виртуальный саммит по COVID в рамках Генеральной ассамблеи ООН в среду, 22 сентября. Это сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом .

"Эта встреча посвящена расширению и усилению наших общих усилий по борьбе с COVID-19, основанных на предыдущих встречах мировых лидеров и министров на форумах, таких как G7, G20 и Act Accelerator, для сплочения гражданского общества, неправительственных организаций, филантропов и промышленности вместе с мировыми лидерами, которые придерживаются единого видения как вместе победить COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, на саммите будут обсуждаться четыре направления: