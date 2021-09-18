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США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати її іншим країнам

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США, Субота 18 вересня 2021 06:03
США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати її іншим країнам Фото: США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати її іншим країнам (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США закуплять сотні мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати її іншим країнам. Таким чином США хочуть активізувати зусилля з популяризації вакцинації у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Заява про придбання вакцини планується на початок наступного тижня і буде присвячено засіданню Генеральної Асамблеї ООН.

За інформацією The Washington Post, Джо Байден може оголосити про підписання угоди під час саміту Генасамблеї 22 вересня. Він нібито хоче закликати світових лідерів взяти на себе нові зобов'язання по боротьбі з пандемією, включаючи повну вакцинацію 70% світового населення до вересня наступного року.

Раніше ми писали, що Байден проведе саміт з COVID в рамках Генасамблеї ООН.

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