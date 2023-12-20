США закупят в Японии ракеты для Patriot, чтобы продолжить поставки Украине

Япония на этой официально оформит изменение в политике, которое позволит ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, что приведет к пополнению арсеналов Вашингтона.

Как отмечает издание, это дало бы Вашингтону гибкость в отправке большего количества современных средств ПВО в Украину, которая отчаянно нуждается в ней, поскольку Киев готовится к российским авиаударам этой зимой.

Япония производит ракеты для Patriot, ведущей системы ПВО США, по лицензии Raytheon.

Президент США Джо Байден поднял этот вопрос перед премьер-министром Фумио Кисидой в Кэмп-Дэвиде в августе, во время исторического трехстороннего саммита с Южной Кореей и снова на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце. Сеул пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за последний год - больше, чем все европейские страны вместе взятые. По словам чиновников, значительная часть этого объема была передана.

Япония, обеспокоенная тем, что российское вторжение может побудить Китай предпринять аналогичные действия против Тайваня, поддерживает Украину. Это была первая страна Восточной Азии, присоединившаяся к западным санкциям против Москвы. Кисида, выступая в январе, открывая год страны в качестве главы "Большой семерки", отметил, что "Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня".

Поставки в Украину

Ожидается, что правительство Японии объявит об этих изменениях уже в пятницу. Patriot не пойдут напрямую в Украину. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки десятков ракет в Соединенные Штаты, чтобы пополнить свои запасы, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил график, но решение по некоторым цифрам ожидается "относительно скоро", сообщил чиновник.

Рассматриваемые боеприпасы представляют собой перехватчики PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва поблизости, а вторые представляют собой боеприпасы прямого поражения, которые нацелены непосредственно на ракеты и самолеты и обладают большей взрывной силой. Стоимость более совершенных перехватчиков PAC-3 составляет около 4 миллионов долларов за штуку, по оценкам аналитиков.

Этот шаг был предпринят после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе выразил тревогу по поводу обороноспособности своей страны. Лишь "горстка" боеприпасов осталась для защиты Киева, и он хочет больше для защиты крупных городов, таких как Одесса, заявил он на частной встрече аналитиков в посольстве Украины, по словам человека, знакомого с ходом встречи.

Украина располагает разрозненным набором систем защиты от воздушных угроз, но они находятся в перенапряжении из-за постоянных обстрелов российских ракет и беспилотников. Между тем, перспективы того, что законодатели-республиканцы одобрят просьбу Байдена о выделении 60 миллиардов долларов на дополнительную помощь в сфере безопасности, остаются туманными.

Поскольку Патриоты уже пользуются большим спросом в Восточной Европе, война между Израилем и сектором Газа еще больше увеличила предложение. Волна воздушных атак на войска США на Ближнем Востоке побудила Пентагон перебросить в регион войска ПВО, в том числе те, которые эксплуатируют батареи Patriot.

Украина заявляет, что использовала систему Patriot для сбития российских баллистических ракет, в том числе "Кинжала" воздушного базирования. На его счету и другие значительные победы: в мае подразделение ПВО Patriot сбило три вражеских вертолета и два самолета, все еще находившихся в российском воздушном пространстве после обстрела Украины.