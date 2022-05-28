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США закупают ракетные комплексы Stinger на 625 млн долларов взамен переданных Украине

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Вашингтон, Суббота 28 мая 2022 04:07
США закупают ракетные комплексы Stinger на 625 млн долларов взамен переданных Украине Солдат со Stinger (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

США заключили контракт на сумму 625 миллионов долларов с Raytheon Technologies на поставку зенитных комплексов Stinger для восполнения запасов, ранее отправленных в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Зенитные комплексы Stinger производства Raytheon пользуются большим спросом в Украине. С февраля США отправили в Украину около 1400 "Стингеров". В американской армии Stinger малоприменимы из-за их малого радиуса действия. Но Соединенным Штатам необходимо восполнять свои склады до того времени, пока разрабатывается следующее поколение переносных зенитно-ракетных комплексов.

Контракт на поставку 1468 "Стингеров" обойдется налогоплательщикам США в 687 миллионов долларов. Интересно, что производственная линия Stinger была закрыта в декабре 2020 года, а армия США не закупала эти комплексы с 2004 года.

Ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

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