США закупают ракетные комплексы Stinger на 625 млн долларов взамен переданных Украине

США заключили контракт на сумму 625 миллионов долларов с Raytheon Technologies на поставку зенитных комплексов Stinger для восполнения запасов, ранее отправленных в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Зенитные комплексы Stinger производства Raytheon пользуются большим спросом в Украине. С февраля США отправили в Украину около 1400 "Стингеров". В американской армии Stinger малоприменимы из-за их малого радиуса действия. Но Соединенным Штатам необходимо восполнять свои склады до того времени, пока разрабатывается следующее поколение переносных зенитно-ракетных комплексов.

Контракт на поставку 1468 "Стингеров" обойдется налогоплательщикам США в 687 миллионов долларов. Интересно, что производственная линия Stinger была закрыта в декабре 2020 года, а армия США не закупала эти комплексы с 2004 года.