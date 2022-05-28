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США закуповують ракетні комплекси Stinger на 625 млн доларів замість переданих Україні

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Вашингтон, Субота 28 травня 2022 04:07
США закуповують ракетні комплекси Stinger на 625 млн доларів замість переданих Україні Солдат зі Stinger (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

США уклали контракт на суму 625 мільйонів доларів з Raytheon Technologies на поставку зенітних комплексів Stinger для поповнення запасів, раніше відправлених в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зенітні комплекси Stinger виробництва Raytheon мають попит в Україні. З лютого США відправили в Україну близько 1400"Стінгерів". В американській армії Stinger малозастосовні через їх малого радіуса дії. Але Сполученим Штатам необхідно заповнювати свої склади до того часу, поки розробляється наступне покоління переносних зенітно-ракетних комплексів.

Контракт на поставку 1468 "Стінгерів" обійдеться платникам податків США в 687 мільйонів доларів. Цікаво, що виробнича лінія Stinger була закрита в грудні 2020 року, а армія США не закуповувала ці комплекси з 2004 року.

Раніше ми повідомляли, що зСполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

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