В США закрыли два центра вакцинации Johnson & Johnson из-за побочных реакций

В США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Вакцинация в штате Северная Каролина была приостановлена 8 апреля после того, как побочные реакции были выявлены у 18 человек. При этом четырех человек пришлось доставить в больницу для обследования. Всего в центре получили прививки более 2,3 тысячи человек.
Решение о временном прекращении работы центра было принято в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.
В Колорадо центр вакцинации был закрыт еще в среду, 7 апреля, после того, как у 11 человек появились побочные реакции. Из них два человека попали в больницу. Побочные реакции были выявлены лишь у 0,62% вакцинированных в Колорадо.
Среди побочных реакций на вакцину Johnson & Johnson - тошнота и головокружение.
В компании заявили, что изучают любые сообщения о побочных реакциях на их вакцину.
Ранее РБК-Украина писало, что в США могли быть бракованными 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.
По результатам клинических испытаний вакцина Johnson & Johnson показала эффективность 66%. На таком уровне оценивается эффективность предотвращения средних и тяжелых осложнений при заражении COVID-19.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину от COVID-19 компании Janssen, которая входит в концерн Johnson & Johnson.