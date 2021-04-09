RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США закрили два центру вакцинації Johnson & Johnson через побічні реакції

Автор: Ігор Литвиненко

У США тимчасово закрили два центру вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Вакцинація в штаті Північна Кароліна була припинена 8 квітня після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. При цьому чотирьох осіб довелося доставити в лікарню для обстеження. Всього в центрі отримали щеплення понад 2,3 тисячі осіб.

Рішення про тимчасове припинення роботи центру було ухвалене в цілях обережності після консультацій з Johnson & Johnson.

В Колорадо центр вакцинації був закритий ще в середу, 7 квітня, після того, як у 11 людей з'явилися побічні реакції. З них дві людини потрапили в лікарню. Побічні реакції були виявлені лише у 0,62% вакцинованих в Колорадо.

Серед побічних реакцій на вакцину Johnson & Johnson - нудота та запаморочення.

У компанії заявили, що вивчають будь-які повідомлення про побічні реакції на їх вакцину.

Раніше РБК-Україна писало, що в США могли бути бракованими 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

За результатами клінічних випробувань вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 66%. На такому рівні оцінюється ефективність запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні COVID-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує вакцину від COVID-19 компанії Janssen, яка входить в концерн Johnson & Johnson.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
Читайте також
В Україні другий день поспіль більше 19 тисяч нових COVID-випадків
В Індії розслідують безпеку вакцин
Прогноз погоди