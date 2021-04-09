У США закрили два центру вакцинації Johnson & Johnson через побічні реакції

Вакцинація в штаті Північна Кароліна була припинена 8 квітня після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. При цьому чотирьох осіб довелося доставити в лікарню для обстеження. Всього в центрі отримали щеплення понад 2,3 тисячі осіб.

Рішення про тимчасове припинення роботи центру було ухвалене в цілях обережності після консультацій з Johnson & Johnson.

В Колорадо центр вакцинації був закритий ще в середу, 7 квітня, після того, як у 11 людей з'явилися побічні реакції. З них дві людини потрапили в лікарню. Побічні реакції були виявлені лише у 0,62% вакцинованих в Колорадо.

Серед побічних реакцій на вакцину Johnson & Johnson - нудота та запаморочення.

У компанії заявили, що вивчають будь-які повідомлення про побічні реакції на їх вакцину.

Раніше РБК-Україна писало, що в США могли бути бракованими 15 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.