В США закрыли базу Нацгвардии из-за вооруженного мужчины

Иллюстративное фото (Frazer Harrison/Getty Images)

Информация о стрельбе не поступала

В Соединенных Штатах Америки закрыли авиабазу Национальной гвардии в городе Теннесси из-за вооруженного мужчины на ее территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Fox News-17.

Как сообщается, авиабаза американской Нацгвардии была закрыта после сообщения о мужчине с оружием на ее территории. Информация о стрельбе на территории авиабазы не поступала.

По данным телеканала, сейчас проводится расследование инцидента, на месте происшествия работают сотрудники местной полиции.

Других подробностей телеканал пока не приводит.

Напомним, ранее сообщалось, что в США в новогоднюю ночь погибли не менее 10 человек. Среди погибших двое несовершеннолетних парней. Перестрелки происходили в ночных клубах и барах.

Также РБК-Украина писало, что в американском штате Техас произошла стрельба в церкви округа Таррант. Неизвестный открыл стрельбу в христианской церкви неподалеку от города Форт-Уэрт. Жертвами стрельбы стали 2 человека.

Кроме того, 28 декабря в городе Монсе штата Нью-Йорк злоумышленник с ножом ворвался в дом раввина, в результате чего пострадали пятеро людей. В момент инцидента в здании находились около 100 человек.