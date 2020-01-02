В новогоднюю ночь в США погибли не менее 10 человек

Иллюстративное фото (GettyImages)

Более 200 человек погибли в США за весь год вследствие перестрелок

В Соединенных Штатах вследсвие инцидентов в канун Нового года и в ночь на 1 января погибли не менее 10 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

По информации издания, в течение нескольких часов нового десятилетия погибли в том числе два несовершеннолетних мальчика. Также несколько перестрелок происходили в ночных клубах и барах.

Так, два человека были смертельно ранены, когда мужчина открыл стрельбу во время празднования 2020 года в клубе в Орландо, штат Флорида. А в ночном клубе в Лаббоке, штат Техас, стрелок убил двух мужчин, 17 и 24 лет.

В Хантингтоне, штат Западная Вирджиния, по меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы в баре в начале Нового года.

Четыре человека в Сент-Луисе были застрелены рано утром. Трое были найдены мертвыми в одном месте, где четвертый потерпевший был ранен в ногу, но выжил. Один человек был смертельно ранен, а другой ранен в результате отдельного инцидента.

По данным полиции штата Айова, также был смертельно ранен мальчик в Де-Мойне. Детали уточняются. Также двое мужчин были смертельно ранены в Филадельфии.

Согласно базе данных, собранной Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета, в 2019 году в результате массовых убийств погибло более 210 человек. Всего произошло 41 массовое убийство, в том числе 33 массовых расстрела в таких местах, как Эль-Пасо и Одесса, штат Техас; Дейтон, штат Огайо; Вирджиния-Бич, Вирджиния; и Джерси-Сити, Нью-Джерси.

Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек. Стрельба произошла неподалеку со станцией метро "Лыбидская".