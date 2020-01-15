У США закрили базу Нацгвардії через озброєного чоловіка

Ілюстративне фото (Frazer Harrison/Getty Images)

Інформація про стрілянину не надходила

У Сполучених Штатах Америки закрили авіабазу Національної гвардії у місті Теннессі через озброєного чоловіка на її території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Fox News-17.

Як повідомляється, авіабаза американської Нацгвардії була закрита після повідомлення про чоловіка зі зброєю на її території. Інформація про стрілянину на території авіабази не надходила.

За даними телеканалу, зараз проводиться розслідування інциденту, на місці події працюють співробітники місцевої поліції.

Інших подробиць телеканал поки не наводить.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США в новорічну ніч загинули не менше 10 осіб. Серед загиблих двоє неповнолітніх хлопців. Перестрілки відбувалися в нічних клубах і барах.

Також РБК-Україна писало, що у американському штаті Техас сталася стрілянина в церкві округу Таррант. Невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт. Жертвами стрілянини стали 2 людини.

Крім того, 28 грудня в місті Монсі штату Нью-Йорк зловмисник з ножем увірвався в будинок рабина, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. В момент інциденту у будівлі перебували близько 100 осіб.