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США закріплять контроль над ключовими нафтовими родовищами Венесуели

03:57 28.08.2026 Пт
2 хв
Йдеться про 17 родовищ, одне з яких зараз працює під контролем Китаю
aimg Катерина Коваль
США закріплять контроль над ключовими нафтовими родовищами Венесуели Фото: Венесуела може віддати США контроль над своєю нафтою (Getty Images)
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Адміністрація Трампа готує угоду про довгостроковий доступ до частини нафтових запасів Венесуели. Документ можуть підписати найближчим часом, і він дозволить американським компаніям розробляти групу венесуельських родовищ із гарантованим постачанням нафти для США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про що йдеться в угоді

За словами джерел, угоду обговорюють на найвищому рівні урядів США та Венесуели. Як юридичну модель розглядають оренду родовищ з подальшим аукціоном чи тендером для розподілу кожного з них між американськими виробниками.

У списку з 17 родовищ, який бачило Reuters, - як нові ділянки у величезному поясі Оріноко, так і вже розроблювані території озера Маракайбо, частину яких зараз контролює невелика китайська компанія, що отримала контракт ще за часів правління Мадуро.

Венесуела також розглядає можливість виходу з ОПЕК, зміцнюючи стосунки зі США, повідомило Bloomberg. Країна є засновницею картелю з 1960 року, однак роками не виконує квоти через занепад і корупцію в державній нафтовій галузі.

Юридичні складнощі

Чинне венесуельське законодавство про вуглеводні не передбачає оренди нафтових ділянок, а конституція закріплює основну діяльність галузі виключно за державою.

Хоча нещодавно реформоване нафтове законодавство дозволяє розробку родовищ через спільні підприємства та угоди про розподіл продукції, десятиліттями уряд Венесуели не дозволяв іноземним виробникам обліковувати запаси країни на своєму балансі. За оцінками експертів, майбутня угода може викликати конституційні питання та зіткнутися з юридичними викликами.

Чому це важливо для США

Відколи США захопили й усунули від влади колишнього президента Ніколаса Мадуро в січні, Вашингтон намагається забезпечити стабільний потік венесуельської нафти для американських НПЗ, одночасно заохочуючи інвестиції в занепалу енергетичну галузь країни, яка зараз видобуває близько 1,25 мільйона барелів нафти на добу.

Адміністрація Трампа перебуває під тиском напередодні проміжних виборів через зростання цін на бензин, які можна пом'якшити дешевшими постачаннями нафти. США також шукають способи поповнити свій Стратегічний нафтовий резерв, який зараз містить близько 290 мільйонів барелів - це лише 41% від загальної місткості.

За даними Axios, яке першим повідомило про перемовини, міністр енергетики США Кріс Райт планує відвідати Каракас уже наступного тижня.

Ще влітку глава Держдепу США Марко Рубіо отримав безпрецедентні повноваження у Венесуелі - США встановили вирішальний вплив на фінансову систему, нафтову галузь та державні інституції країни.

Раніше президент Трамп також припускав, що можлива військова операція на Кубі може відбутися за моделлю нещодавніх дій Вашингтона у Венесуелі.

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