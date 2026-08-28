США закрепят контроль над ключевыми нефтяными месторождениями Венесуэлы

Администрация Трампа готовит соглашение о долгосрочном доступе к части нефтяных запасов Венесуэлы. Документ может быть подписан в ближайшее время, и он позволит американским компаниям разрабатывать группу венесуэльских месторождений с гарантированной поставкой нефти для США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

О чем идет речь в соглашении

По словам источников, соглашение обсуждается на высшем уровне правительств США и Венесуэлы. В качестве юридической модели рассматривается аренда месторождений с последующим аукционом или тендером для распределения каждого из них между американскими производителями.

В списке из 17 месторождений, которые видели Reuters, - как новые участки в огромном поясе Ориноко, так и уже разрабатываемые территории озера Маракайбо, часть которых сейчас контролирует небольшая китайская компания, получившая контракт еще при правлении Мадуро.

Венесуэла также рассматривает возможность выхода из ОПЕК, укрепляя отношения с США, сообщило Bloomberg. Страна является основательницей картеля с 1960 года, однако годами не выполняет квоты из-за упадка и коррупции в государственной нефтяной отрасли.

Юридические сложности

Действующее венесуэльское законодательство об углеводородах не предусматривает аренду нефтяных участков, а конституция закрепляет основную деятельность отрасли исключительно за государством.

Хотя недавно реформированное нефтяное законодательство разрешает разработку месторождений через совместные предприятия и соглашения о разделе продукции, десятилетиями правительство Венесуэлы не разрешало иностранным производителям учитывать запасы страны на своем балансе. По оценкам экспертов, предстоящее соглашение может вызвать конституционные вопросы и столкнуться с юридическими вызовами.

Почему это важно для США

С тех пор, как США захватили и отстранили от власти бывшего президента Николаса Мадуро в январе, Вашингтон пытается обеспечить стабильный поток венесуэльской нефти для американских НПЗ, одновременно поощряя инвестиции в падшую энергетическую отрасль страны, которая сейчас добывает около 1,25 миллиона баррелей нефти в сутки.

Администрация Трампа находится под давлением в преддверии промежуточных выборов из-за роста цен на бензин, которые можно смягчить более дешевыми поставками нефти. США также ищут способы пополнить свой Стратегический нефтяной резерв, который сейчас содержит около 290 миллионов баррелей – это всего 41% от общей вместимости.

По данным Axios, первым сообщившим о переговорах, министр энергетики США Крис Райт планирует посетить Каракас уже на следующей неделе.