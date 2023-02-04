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США закрили частину повітряного простору через проліт китайського аеростата, - ABC

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США, Субота 04 лютого 2023 21:39
США закрили частину повітряного простору через проліт китайського аеростата, - ABC Фото: США закрили частину повітряного простору через проліт китайського аеростата (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати закрили частину повітряного простору над Північною Кароліною та Південною Кароліною на тлі ситуації зі розвідувальною повітряною кулею Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як повідомили у Федеральному авіаційному управлінні, американська влада закриває повітряний простір у південно-східній частині країни через дії Пентагону щодо "забезпечення нацбезпеки".

"ФАУ призупинило вильоти в аеропортах Вілмінгтон, Міртл-Біч та Чарльстон для надання підтримки Міноборони в рамках зусиль щодо забезпечення національної безпеки", - наголошується в заяві.

Йдеться про закриття частини повітряного простору над штатами Північна Кароліна та Південна Кароліна.

Нагадаємо, раніше американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Пізніше у МЗС Китаю заявили, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, але не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Також раніше ми писали, що США мають намір почекати, коли китайський аеростат буде в небі над Атлантичним океаном і спробують збити його.

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