США закрили частину повітряного простору через проліт китайського аеростата, - ABC
Сполучені Штати закрили частину повітряного простору над Північною Кароліною та Південною Кароліною на тлі ситуації зі розвідувальною повітряною кулею Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Як повідомили у Федеральному авіаційному управлінні, американська влада закриває повітряний простір у південно-східній частині країни через дії Пентагону щодо "забезпечення нацбезпеки".
"ФАУ призупинило вильоти в аеропортах Вілмінгтон, Міртл-Біч та Чарльстон для надання підтримки Міноборони в рамках зусиль щодо забезпечення національної безпеки", - наголошується в заяві.
Йдеться про закриття частини повітряного простору над штатами Північна Кароліна та Південна Кароліна.
Нагадаємо, раніше американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.
Пізніше у МЗС Китаю заявили, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, але не використовувалась для розвідки.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.
Також раніше ми писали, що США мають намір почекати, коли китайський аеростат буде в небі над Атлантичним океаном і спробують збити його.
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