США закликають Ізраїль змінити тактику ведення боїв у Секторі Газа

Сполучені Штати закликають Ізраїль змінити тактику ведення бойових дій у Секторі Газа та зосередитись на точкових ударах по ватажків бойовиків ХАМАС.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Незабаром настане перехід до іншої фази цієї війни, яка буде точніше орієнтована на удари по "керівництву" бойовиків та на операції, що спираються на розвідку", - заявив Салліван.

За його словами, про терміни та умови переходу до нової тактики ведення боїв у Секторі Газа дискусії між Сполученими Штатами та Ізраїлем все ще продовжуються.

Салліван також наголосив, що обговорював терміни переходу до нової тактики на своїх зустрічах з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, військовим кабінетом та керівниками армії Ізраїлю.

У свою чергу, кілька високопосадовців у коментарі Reuters зазначили, що менш напружена фаза в Секторі Газа має розпочатися протягом найближчих тижнів.

Війна Ізраїлю та ХАМАСу

Бойовики ХАМАС на початку жовтня вторглися до Ізраїлю. Незабаром армія Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі".

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Крім цього, сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, а потім вдалося його продовжити ще на два дні за умови, що бойовики звільнять більшість заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа. У Міністерстві оборони країни заявили, що бойовики ХАМАСу порушили умови перемир'я.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Газа займе більше кількох місяців.