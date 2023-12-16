США призывают Израиль изменить тактику ведения боев в Секторе Газа
Соединенные Штаты призывают Израиль изменить тактику ведения боевых действий в Секторе Газа и сосредоточиться на точечных ударах по главарям боевиков ХАМАС.
Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Вскоре наступит переход к другой фазе этой войны, которая будет более точно ориентирована на удары по "руководству" боевиков и на операции, основанные на разведке", - заявил Салливан.
По его словам, о сроках и условиях перехода к новой тактике ведения боев в Секторе Газа дискуссии между Соединенными Штатами и Израилем все еще продолжаются.
Салливан также подчеркул, что обсуждал сроки перехода к новой тактике на своих встречах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, военным кабинетом и руководителями армии Израиля.
В свою очередь, несколько высокопоставленных американских чиновников в комментарии Reuters отметили, что менее напряженная фаза в Секторе Газа должна начаться в течение ближайших недель.
Война Израиля и ХАМАСа
Боевики ХАМАСа в начале октября вторглись в Израиль. Вскоре армия Израиля начала операцию "Железные мечи".
24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Кроме этого, стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, а после удалось его продлить еще на два дня при условии, что боевики освободят большинство заложников.
1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В Министерстве обороны страны заявили, что боевики ХАМАС нарушили условия перемирия.
14 декабря, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы война между Израилем и ХАМАСом закончилась как можно быстрее. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война Израиля против ХАМАСа в Секторе Газа займет больше нескольких месяцев.
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