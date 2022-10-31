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США закликають ЄС ввести санкції проти Китаю, які будуть аналогічні російським, - Bloomberg

Фото: США закликають ЄС ввести санкції проти Китаю, які будуть аналогічні російським (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки обговорюють з європейськими союзниками запровадження проти Китаю експортного контролю, який був застосований проти Росії внаслідок її повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Питання порушилось під час обговорення наступного торгового форуму високого рівня, який відбудеться на початку грудня. Адміністрація Байдена вивчає можливість запровадження деяких методів експортного контролю проти Китаю.

ЄС поки що не схильний до цього, оскільки обставини щодо Китаю та Росії відрізняються. Водночас сторони можуть розглянути товари, які Пекін використовує для посилення свого військового потенціалу. Наразі ж невідомо, чи підніметься ця тема під час зустрічі торгового представника США Кетрін Тай з міністрами торгівлі ЄС.

"США не розглядають можливість поширення російського експортного контролю на Китай, і ми не піднімали це питання з європейцями", - заявила прессекретар Ради національної безпеки США Салоні Шарма.

Експортний контроль виявився одним з найефективніших інструментів, що завдав шкоди російському арсеналу. Водночас він може бути потенційно корисним, аби сповільнити Китай у глобальних технологічних перегонах.

Цього ж місяця адміністрація президента США вже обмежила продаж китайським фірмам американськими компаніями деяких мікросхем, які, наприклад, використовуються для суперкомп'ютерних обчислень і штучного інтелекту. Міністр закордонних справ Китаю Ван І розкритикував рішення США під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та заявив про напруженість у відносинах між країнами перед можливою зустріччю їх лідерів.

"Американська сторона повинна припинити стримування і придушення Китаю і не створювати нові перешкоди для двосторонніх відносин", - заявив китайський міністр.

Деякі з країн-членів Ради з торгівлі і технологій з обережністю поставилися до зусиль США перетворити форум на антикитайський орган та вважають, що ліпше зосередитись на двосторонньому порядку денному.

Тим часом деякі країни-члени, включаючи Німеччину, запропонували переглянути підхід щодо Китаю, оскільки країна все більше стає суперником. Також під час стратегічної дискусії лідерів ЄС щодо Китаю, сторони досягли консенсусу щодо необхідності скорочення критичної залежності від Пекіна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Bloomberg, Китай поспіхом скуповує російську мідь на Лондонській біржі.

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