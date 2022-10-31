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США призывают ЕС ввести санкции против Китая, которые будут аналогичны российским, - Bloomberg

Фото: США призывают ЕС ввести санкции против Китая, которые будут аналогичны российским (facebook.com/worldeconomicforum7)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки обсуждают с европейскими союзниками введение против Китая экспортного контроля, применяемого против России в результате ее полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Вопрос поднялся при обсуждении следующего торгового форума высокого уровня, который состоится в начале декабря. Администрация Байдена изучает возможность внедрения некоторых методов экспортного контроля против Китая.

ЕС пока не подвержен этому, поскольку обстоятельства в отношении Китая и России отличаются. В то же время, стороны могут рассмотреть товары, которые Пекин использует для усиления своего военного потенциала. Пока неизвестно, поднимется ли эта тема во время встречи торгового представителя США Кэтрин Тай с министрами торговли ЕС.

"США не рассматривают возможность распространения российского экспортного контроля на Китай, и мы не поднимали этот вопрос с европейцами", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Салони Шарма.

Экспортный контроль оказался одним из самых эффективных инструментов, нанесших урон российскому арсеналу. В то же время он может быть потенциально полезен, чтобы замедлить Китай в глобальной технологической гонке.

В этом же месяце администрация президента США уже ограничила продажу китайским фирмам американскими компаниями некоторых микросхем, которые, например, используются для суперкомпьютерных вычислений и искусственного интеллекта. Министр иностранных дел Китая Ван I подверг критике решение США во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном и заявил о напряженности в отношениях между странами перед возможной встречей их лидеров.

"Американская сторона должна прекратить сдерживание и подавление Китая и не создавать новых препятствий для двусторонних отношений", - заявил китайский министр.

Некоторые из стран-членов Совета по торговле и технологиям с осторожностью отнеслись к усилиям США превратить форум в антикитайский орган и считают, что лучше сосредоточиться на двусторонней повестке дня.

Между тем, некоторые страны-члены, включая Германию, предложили пересмотреть подход к Китаю, поскольку страна все больше становится соперником. Также во время стратегической дискуссии лидеров ЕС по Китаю, стороны достигли консенсуса относительно необходимости сокращения критической зависимости от Пекина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Bloomberg, Китай спешно скупает российскую медь на Лондонской бирже.

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