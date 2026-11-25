Американців закликали не їхати до України через загрозу ракетних і дронових атак. Тим, хто вже перебуває тут, дали рекомендації на випадок обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США .

У Держдепі зазначили, що російські ракетні та безпілотні атаки продовжують становити загрозу для всіх регіонів України. Удари можуть відбуватися будь-якої миті, причому попередження про них може бути обмеженим або взагалі відсутнім.

Окремо американське відомство звернуло увагу на обмеження, які стосуються чоловіків з українським громадянством віком від 23 до 60 років. Їм можуть заборонити виїзд з України, зокрема й у разі подвійного громадянства. Також під час воєнного стану їх можуть зобов'язати долучитися до Збройних сил.

Громадянам США, які вже перебувають в Україні, рекомендують увімкнути сповіщення в застосунку Air Raid Alert, заздалегідь з'ясувати, де розташоване найближче укриття, та дотримуватися обмежень, запроваджених на час воєнного стану.

Крім того, американцям радять зареєструватися у Програмі реєстрації розумних мандрівників (STEP) на сайті step.state.gov. Це дасть їм змогу отримувати актуальні повідомлення від посольства США.

У Державному департаменті повідомили, що змін у роботі посольства США в Україні та графіку прийому відвідувачів немає.

Водночас на співробітників американського уряду поширюються суворіші обмеження щодо пересування, комендантської години та діяльності, ніж ті, які встановила українська влада. Через безпекові ризики для виїзду за межі Києва їм потрібен спеціальний дозвіл.

Яких правил безпеки радять дотримуватися

Держдеп рекомендує американцям завантажити застосунок Air Raid Alert і заздалегідь визначити, де розташовані укриття поблизу місць, які вони зазвичай відвідують. Щойно оголошують повітряну тривогу, потрібно негайно перейти в укриття.

Якщо людина побачила або почула безпілотник чи ракету, їй радять не виходити на вулицю та сховатися. Також потрібно триматися подалі від вікон і дверей та обрати місце, де між людиною і зовнішнім середовищем буде якомога більше стін.

"Майте на увазі, що навіть якщо ракету чи безпілотник буде перехоплено, уламки, що падають, можуть травмувати вас або спричинити інші збитки", - наголосили в Держдепі США.

Серед інших рекомендацій - тримати заряджені засоби зв'язку під рукою, стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ та виконувати вказівки українських посадовців і рятувальників.

Після атаки американцям радять не наближатися до уламків і стежити за офіційними повідомленнями щодо подальших дій. Також Держдеп рекомендує заздалегідь ознайомитися з тим, яку допомогу відомство може і не може надати своїм громадянам під час кризових ситуацій.