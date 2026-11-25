Американцев призвали не ехать в Украину из-за угрозы ракетных и дроновых атак. Тем, кто уже находится здесь, дали рекомендации по случаю обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

В Госдепе отметили, что российские ракетные и беспилотные атаки продолжают представлять угрозу всем регионам Украины. Удары могут происходить в любой момент, причем предупреждение о них может быть ограничено или вообще отсутствовать.

Отдельно американское ведомство обратило внимание на ограничения, относящиеся к мужчинам с украинским гражданством в возрасте от 23 до 60 лет. Им могут запретить выезд из Украины, в том числе и в случае двойного гражданства. Также во время военного положения их могут обязать присоединиться к Вооруженным силам.

Гражданам США, уже находящимся в Украине, рекомендуют включить уведомления в приложении Air Raid Alert, заранее выяснить, где расположено ближайшее укрытие, и соблюдать ограничения, введенные на время военного положения.

Кроме того, американцам советуют зарегистрироваться в Программе регистрации интеллектуальных путешественников (STEP) на сайте step.state.gov. Это позволит им получать актуальные сообщения от посольства США.

В Государственном департаменте сообщили, что изменений в работе посольства США в Украине и график приема посетителей нет.

В то же время на сотрудников американского правительства распространяются более строгие ограничения по передвижению, комендантскому часу и деятельности, чем те, которые установили украинские власти. Из-за рисков безопасности для выезда за пределы Киева им нужно специальное разрешение.

Какие правила безопасности советуют соблюдать

Госдеп рекомендует американцам загрузить приложение Air Raid Alert и заранее определить, где расположены укрытия вблизи мест, которые они обычно посещают. Как только объявляют воздушную тревогу, нужно немедленно перейти в укрытие.

Если человек увидел или услышал беспилотник или ракету, ему советуют не выходить на улицу и скрыться. Также нужно держаться подальше от окон и дверей и выбрать место, где между человеком и внешней средой будет больше стен.

"Имейте в виду, что даже если ракета или беспилотник будут перехвачены, падающие обломки могут травмировать вас или нанести другие убытки", - подчеркнули в Госдепе США.

Среди других рекомендаций – держать заряженные средства связи под рукой, следить за сообщениями местных СМИ и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей.

После атаки американцам советуют не приближаться к обломкам и следить за официальными сообщениями о дальнейших действиях. Также Госдеп рекомендует заранее ознакомиться с тем, какую помощь ведомство может и не может предоставить своим гражданам в кризисные ситуации.