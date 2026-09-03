UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана

20:59 03.09.2026 Чт
2 хв
Прчиною є підвищена небезпека обстрілів
aimg Олена Бджола
Фото: Хасиди святкують Рош-га Шана в Умані (РБК-Україна)

Державний департамент США рекомендує громадянам своєї країни у цьому році не їздити до Умані. У вересні там пройде щорічне паломництво до могили Ребе Нахмана під час Рош-га Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства США в Україні.

США закликають не їздити в Умань

У посольстві попереджають, що з початку війни російські авіаудари завдали ударів по цивільних будівлях та критично важливій інфраструктурі по всій Україні. Це ж було і в Умані, навіть у місцях релігійного поклоніння.

Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всіх очікуваних мандрівників на паломництво, кажуть дипломати.

Крім того, в Україні залишається воєнний стан з комендантською годиною та обмеженнями пересування, які також вплинуть на паломників до Умані.

Якщо особи вирішать поїхати до України всупереч рекомендаціям уряду США, то їм надається низка рекомендацій:

  • Комендантська година в Умані діє з 12:00 до 4:00.
  • Зброя та феєрверки заборонені.
  • До заборонених речовин в Україні належать кілька, які легально доступні в США.
  • Знайте місцезнаходження найближчого укриття або захищеного місця. У разі повітряної тривоги негайно шукайте укриття.
  • Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади.

Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться увечері у п’ятницю, 11 вересня, і завершиться увечері в неділю, 13 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що незабаром в Умані запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування - через проведення юдейського свята Рош га-Шана. У мікрорайоні паломництва діятиме також низка важливих заборон.

Також повідомлялося, що МЗС звернулося до хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош га-Шана, і попередило про воєнні ризики. Повної безпеки іноземним паломникам в Україні гарантувати не можуть.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Рош ха-ШанаУкраїнаСполучені Штати Америки