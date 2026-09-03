США призвали своих граждан не ехать в Умань на Рош га-Шана

США призывают не ездить в Умань

В посольстве предупреждают, что с начала войны российские авиаудары нанесли удары по гражданским зданиям и критически важной инфраструктуре по всей Украине. То же самое было и в Умани, даже в местах религиозного поклонения.

Местные власти сообщили, что в Умани недостаточно бомбоубежищ, чтобы разместить всех ожидаемых путешественников на паломничество, говорят дипломаты.

Кроме того, в Украине остается военное положение с комендантским часом и ограничениями передвижения, которые также повлияют на паломников в Умань.

Если лица решат поехать в Украину вопреки рекомендациям правительства США, то им предоставляется ряд рекомендаций:

Комендантский час в Умани действует с 12:00 до 4:00.

Оружие и фейерверки запрещены.

К запрещенным веществам в Украине относятся несколько легально доступных в США.

Ознакомьтесь с местоположением ближайшего укрытия или защищенного места. В случае воздушной тревоги немедленно ищите укрытие.

Следуйте инструкциям местных властей.

Рош га-Шана в 2026 году начнется вечером в пятницу, 11 сентября, и завершится вечером в воскресенье, 13 сентября.

Ранее РБК-Украина писало, что вскоре в Умани введут особый режим въезда, выезда и передвижения - через проведение иудейского праздника Рош га-Шана. В микрорайоне паломничества будет действовать также ряд важных запретов.