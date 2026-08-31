В Умані вводять особливий режим пересування: коли і куди в'їзд транспорту заборонений
Незабаром в Умані запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування - через проведення юдейського свята Рош га-Шана. У мікрорайоні паломництва діятиме також низка важливих заборон.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця у Facebook.
В який період діятиме особливий режим
Особливий режим в'їзду, виїзду та пересування в Умані з нагоди проведення юдейського свята Рош га-Шана буде діяти:
- з п'ятниці, 4 вересня;
- до четверга, 17 вересня.
"Як це було в попередні роки", - уточнив Табурець.
Де в місті заборонять в'їзд транспорту
За даними глави Черкаської ОВА, в'їзд транспорту буде заборонений:
- з автодороги М-30 до Умані - на вулицю Дерев'янка (в районі бази ТОВ "Стандарт Будівельний");
- з автодороги М-30 до Умані - на вулицю Горіхову;
- із села Родниківка до Умані - на вулицю Павлова.
Де посилять контрольно-пропускний режим
Тим часом посилений контрольно-пропускний режим запланований:
- з автошляху М-30 - на вулицю Дерев'янка;
- з М-05 - на вулицю Єднання;
- із села Городецьке Паланської територіальної громади (ТГ) - на перехрестя вулиці Городецької та вулиці Максима Залізняка;
- з М-30 - на вулицю Михайлівську;
- з М-30 - на вулицю Вокзальну;
- із села Родниківка Паланської ТГ - на вулицю Київську.
Окремо рух із автошляху М-05 "Київ - Одеса" до Умані, на вулиці Визволителів, буде дозволений лише для паломників-хасидів.
Які ще обмеження запроваджують в місті
Табурець повідомив також, що в мікрорайоні паломництва буде заборонений продаж:
- алкогольних напоїв;
- феєрверків і піротехніки;
- ножів та інших колючо-ріжучих предметів;
- пневматичної зброї та іграшок, що її імітують.
"Прошу всіх - місцевих жителів, гостей міста - заздалегідь врахувати обмеження та планувати свої маршрути. Усі ці заходи - про безпеку", - підсумував очільник Черкаської ОВА.
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів не їхати до Умані на святкування Рош га-Шана цього року.
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