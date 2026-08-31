В Умані вводять особливий режим пересування: коли і куди в'їзд транспорту заборонений

Незабаром в Умані запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування - через проведення юдейського свята Рош га-Шана. У мікрорайоні паломництва діятиме також низка важливих заборон.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця у Facebook.

"Прошу всіх - місцевих жителів, гостей міста - заздалегідь врахувати обмеження та планувати свої маршрути. Усі ці заходи - про безпеку", - підсумував очільник Черкаської ОВА.

Табурець повідомив також, що в мікрорайоні паломництва буде заборонений продаж :

Окремо рух із автошляху М-05 "Київ - Одеса" до Умані, на вулиці Визволителів, буде дозволений лише для паломників-хасидів .

За даними глави Черкаської ОВА, в'їзд транспорту буде заборонений :

"Як це було в попередні роки", - уточнив Табурець.

Особливий режим в'їзду, виїзду та пересування в Умані з нагоди проведення юдейського свята Рош га-Шана буде діяти :

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало хасидів не їхати до Умані на святкування Рош га-Шана цього року.

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