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США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів

Фото: США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США закликали Південну Корею не заповнювати прогалини на ринку напівпровідників у Китаї, якщо Пекін заборонить американському виробнику Micron продавати мікросхеми на своєму ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адміністрація кіберпростору Китаю раніше заявила, що проведе перевірку кібербезпеки продуктів, що продаються в країні компанією Micron. У відповідь Micron заявила, що співпрацює з урядом Китаю і що її діяльність у Китаї має нормальний характер.

Вашингтон попросив Сеул закликати Samsung Electronics і SK Hynix утриматися від збільшення продажів до Китаю, якщо Micron буде заборонено в результаті розслідування, йдеться у звіті з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

США ввели низку обмежень на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю, побоюючись, що вони можуть бути використані для виробництва мікросхем військового призначення. Білий дім вніс до чорного списку низку найбільших китайських фірм з виробництва мікросхем, зокрема конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.

Раніше ми писали, що Японія обмежить експорт до Китаю 23 видів обладнання для виробництва напівпровідників, погодивши свої заходи контролю за торгівлею технологіями з заходами США.

Також повідомлялося, що Європейський Союз вимагає посилити контроль у країнах, в яких спостерігається сплеск імпорту з ЄС передових технологій та інших товарів, які Росія може використовувати у військових цілях проти України.

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