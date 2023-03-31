Японія підтримала США, обмеживши експорт обладнання для виробництва мікрочіпів у Китаї

Японія обмежить експорт 23 видів обладнання для виробництва напівпровідників, погодивши свої заходи контролю за торгівлею технологіями з заходами США щодо обмеження можливостей Китаю у виробництві передових мікросхем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японія, де розташовані найбільші світові виробники чіпового обладнання, такі як Nikon і Tokyo Electron, не вказала Китай як мету заходів, заявивши, що виробники обладнання мають отримати дозвіл на експорт для всіх регіонів.

"Ми виконуємо свою відповідальність як технологічна нація, щоб сприяти міжнародному миру та стабільності", - заявив на прес-конференції міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура.

За його словами, Японія хоче припинити використання передових технологій у військових цілях та не має на увазі одну конкретну країну.

Але рішення Японії розглядається як велика дипломатична перемога адміністрації президента США Джо Байдена, яка у жовтні оголосила про широкі обмеження доступу Китаю до американських технологій виробництва мікросхем, щоб уповільнити його технологічний та військовий прогрес.

Без співробітництва таких важкоатлетів, як Японія та Нідерланди, заходи США були б неефективними, а їхні компанії зіткнулися б з невигідною конкурентоспроможністю.

Японія та Нідерланди в січні домовилися приєднатися до США в обмеженні експорту обладнання до Китаю, яке може бути використане для виробництва мікросхем розміром менше 14 нанометрів, але не оголошували про угоду, щоб не провокувати Китай, повідомляли джерела. Японія ніколи публічно не визнавала жодних угод.

Нанометр або одна мільярдна частина метра відноситься до конкретної технології напівпровідникової промисловості, при цьому менша кількість нанометрів зазвичай означає чіп.

У Нідерландах уряд повідомив у листі до парламенту цього місяця, що планує обмежити експорт обладнання для виробництва мікросхем. Велика голландська компанія ASML Holding NV домінує на ринку літографічних систем, які використовуються для створення мікросхем.

Японія заявила, що запровадить експортний контроль щодо шести категорій обладнання, що використовується у виробництві чіпів, включаючи очищення, осадження, літографію та травлення.

Обмеження, що набули чинності з липня, ймовірно, торкнуться обладнання, виробленого як мінімум дюжиною японських компаній, таких як Nikon, Tokyo Electron, Screen Holdings та Advantest.

Японія, яка колись домінувала у виробництві мікросхем, та її ринкова частка скоротилася приблизно до 10%. Однак вона, як і раніше, є великим постачальником машин для виготовлення мікросхем та напівпровідникових матеріалів. Tokyo Electron і Screen виробляють близько п'ятої частини всіх інструментів для виробництва мікросхем у світі, а Shin-Etsu Chemical і Sumco Corp виробляють більшу частину силіконових пластин.