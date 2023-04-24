США призвали Южную Корею не восполнять дефицит Китая по импорту микрочипов

США призвали Южную Корею не заполнять пробелы на рынке полупроводников в Китае, если Пекин запретит американскому производителю Micron продавать микросхемы на своем рынке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Администрация киберпространства Китая ранее заявила, что проведет проверку кибербезопасности продуктов, продаваемых в стране компанией Micron. В ответ Micron заявила, что сотрудничает с правительством Китая и что ее деятельность в Китае носит нормальный характер.
Вашингтон попросил Сеул призвать Samsung Electronics и SK Hynix воздержаться от увеличения продаж в Китай, если Micron будет запрещена в результате расследования, говорится в отчете со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
США ввели ряд ограничений на экспорт технологий производства микросхем в Китай, опасаясь, что они могут быть использованы для производства микросхем военного назначения. Белый дом внес в черный список ряд крупнейших китайских фирм по производству микросхем, в том числе конкурента Micron – Yangtze Memory Technologies.
Ранее мы писали, что Япония ограничит экспорт в Китай 23 видов оборудования для производства полупроводников, согласовав свои меры контроля над торговлей технологиями с мерами США.
Также сообщалось, что Европейский Союз потребовал усилить контроль в странах, в которых наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях против Украины.
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