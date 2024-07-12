США закликали країни-партнери передати Україні усі системи ППО "які ви можете надати"

Вашингтон закликав країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) передати Україні усі свої системи протиповітряної оборони, якими вони можуть поділитися.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

Американський чиновник під час спілкування з журналістами зазначив, що така є позиція США.

"Наша позиція полягає в тому, що давайте надамо ППО Україні, це найефективніший спосіб захистити небо. Ось чому ми закликали кожного союзника - надайте будь-яку систему, яку ви можете надати", - заявив представник Білого дому.

Реагуючі на слова польського міністра про те, що країна не збиватиме російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО, Салліван зазначив, що Білий дім вважає потужне ППО найкращим способом зупинити повітряні атаки РФ.

ППО для України

Раніше повідомлялося, що 10 липня на саміті НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot, а також анонсував інші постачання для посилення протиповітряної оборони країни.

Додамо, крім систем Patriot і SAMP-T, найближчими місяцями США та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони.