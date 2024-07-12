США призвали страны-партнеры передать Украине все системы ПВО "которые могут предоставить"

Вашингтон призвал страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) передать Украине все свои системы противовоздушной обороны, которыми они могут поделиться.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

Американский чиновник во время общения с журналистами отметил, что такова позиция США.

"Наша позиция состоит в том, что давайте предоставим ПВО Украине, это самый эффективный способ защитить небо. Вот почему мы призывали каждого союзника - предоставите любую систему, которую вы можете предоставить", - заявил представитель Белого дома.

Реагируя на слова польского министра о том, что страна не будет сбивать российские ракеты, летящие через Украину в ее направлении, если не будет соответствующего решения на уровне НАТО, Салливан отметил, что Белый дом считает мощное ПВО наилучшим способом остановить воздушные атаки РФ.

ПВО для Украины

Ранее сообщалось, что 10 июля на саммите НАТО в Вашингтоне, президент США Джо Байден объявил о передаче Украине дополнительной системы Patriot, а также анонсировал другие поставки для усиления противовоздушной обороны страны.

Добавим, кроме систем Patriot и SAMP-T, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.