США закликали європейські країни більш рішуче протистояти співпраці Китаю з РФ

За останні два дні дипломат провів низку зустрічей із офіційними особами Бельгії, НАТО та ЄС. Під час переговорів він надав союзникам детальну інформацію про "суттєву підтримку" Китаєм військово-промислової бази Росії та про наслідки на полі бою в Україні.

За його словами, велика частина підтримки була надана приховано.

"Ми попросили наших європейських колег... зробити більше і приєднатися до нас у наших публічних заявах про занепокоєння й обережних ознаках готовності вжити заходів, щоб висловити своє невдоволення", - сказав Кемпбелл.

Він також зазначив, що просто більш ретельне спостереження за певними фінансовими установами та чітке повідомлення про це, може мати "значні наслідки", адже Китай і Росія уважно стежать за фінансовою системою та занепокоєні потенційними кроками проти них.

За словами Кемпбелла, Росія дедалі більше співпрацює з Китаєм у дослідженнях та підтримці в таких сферах, як підводні човни, авіаційний дизайн, зокрема стелс-технології й ракетний потенціал.

Наприклад, зазначив дипломат, китайські досягнення в галузі підводних човнів, можуть підірвати нинішні підводні переваги Сполучених Штатів. А допомога Росії в удосконаленні певних військових можливостей Китаю, матиме "важливий, негативний і тривожний вплив" на інші країни в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Кемпбелл зазначив, що США, ЄС і партнери по НАТО дедалі більше узгоджують свою політику щодо Китаю.

"Є деякі країни, декілька, які, можливо, відстають і мають різні погляди. Але я б сказав, що більша частина і ЄС, і НАТО рухаються в напрямку зростання занепокоєння з приводу різних кроків, які робить Китай", - сказав заступник держсекретаря США.