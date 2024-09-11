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США призвали европейские страны решительнее противостоять сотрудничеству Китая с РФ

Фото: заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл (flickr.com)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты призывают своих европейских партнеров более решительно выражать свою обеспокоенность усилением оборонного сотрудничества Китая с Российской Федерацией.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

За последние два дня дипломат провел ряд встреч с официальными лицами Бельгии, НАТО и ЕС. В ходе переговоров он предоставил союзникам подробную информацию о "существенной поддержке" Китаем военно-промышленной базы России и о последствиях на поле боя в Украине.

По его словам, большая часть поддержки была оказана скрыто.

"Мы попросили наших европейских коллег... сделать больше и присоединиться к нам в наших публичных заявлениях об обеспокоенности и осторожных признаках готовности принять меры, чтобы выразить свое недовольство", - сказал Кэмпбелл.

Он также отметил, что просто более тщательное наблюдение за определенными финансовыми учреждениями и четкое сообщение об этом, может иметь "значительные последствия", ведь Китай и Россия внимательно следят за финансовой системой и обеспокоены потенциальными шагами против них.

По словам Кэмпбелла, Россия все больше сотрудничает с Китаем в исследованиях и поддержке в таких сферах, как подводные лодки, авиационный дизайн, в частности стелс-технологии и ракетный потенциал.

Например, отметил дипломат, китайские достижения в области подводных лодок, могут подорвать нынешние подводные преимущества Соединенных Штатов. А помощь России в усовершенствовании определенных военных возможностей Китая, будет иметь "важное, негативное и тревожное влияние" на другие страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кэмпбелл отметил, что США, ЕС и партнеры по НАТО все больше согласовывают свою политику в отношении Китая.

"Есть некоторые страны, несколько, которые, возможно, отстают и имеют разные взгляды. Но я бы сказал, что большая часть и ЕС, и НАТО движутся в направлении роста беспокойства по поводу различных шагов, которые делает Китай", - сказал замгоссекретаря США.

Сотрудничество Китая с Россией

Китай и Россия запланировали в сентябре совместные военные учения North-Joint 2024. Маневры должны пройти в воздухе и в морской акватории вокруг Японского и Охотского морей.

В США не видят угрозы в этих учениях, но планируют внимательно за ними проследить.

Тем временем в НАТО убеждены, что регулярная секретная поддержка Пекином оборонного комплекса России, может негативно повлиять на интересы и репутацию Китая.

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